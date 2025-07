Sinner | Nessuno ti regala niente così ho vinto Wimbledon

Jannik Sinner è il primo italiano nella storia a vincere Wimbledon dopo 138 edizioni del torneo. L’altoatesino ha superato Carlos Alcaraz in 4 set col punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4. Ecco le sue parole dopo la vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner: "Nessuno ti regala niente, così ho vinto Wimbledon"

Londra ha un nuovo re! Jannik Sinner. Era la sua prima finale a Wimbledon... E L'HA VINTA DA GIGANTE! Sinner strappa il titolo ad Alcaraz e ci regala l'ennesimo CAPOLAVORO?

#Sinner a @SkySport "Le emozioni sono una parola piccola in questo momento. Ho avuto una fase non facile dopo il RG, tante cose sono successe, però ho cercato di accettarle e di andare avanti come persona e e come giocatore.

