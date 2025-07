Le spiagge segrete della Toscana dove il mare è ancora selvaggio

Quando si pensa al mare toscano, vengono subito in mente località celebri come Viareggio, Castiglione della Pescaia o Marina di Grosseto. Ma esiste un lato più intimo e nascosto della costa toscana, fatto di calette isolate, scogliere incontaminate e spiagge raggiungibili solo a piedi o in barca. Luoghi dove il turismo di massa non è ancora arrivato, e dove il mare sa ancora di silenzio e libertà . Ecco una selezione di spiagge “segrete”  per chi cerca autenticità e natura. Cala Violina (Scarlino). Nascosta tra i boschi della Maremma, è raggiungibile solo a piedi o in bici. Sabbia bianca finissima, acqua trasparente, e il nome che viene dal suono che la sabbia fa sotto i passi, simile a un archetto di violino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: spiagge - mare - segrete - toscana

Bandiere Blu 2025: le più belle spiagge del Veneto e in Italia dove andare al mare - La primavera è ancora incerta, tra sole tiepido e giornate instabili, ma le temperature saliranno presto.

Mare, assegnate le Bandiere Blu 2025: sono 487 le spiagge migliori d’Italia (20 in Campania) - Sono 246 le località rivierasche e 84 gli approdi turistici che potranno fregiarsi del riconoscimento  Bandiera Blu 2025.

Bandiere Blu 2025: le più belle spiagge del Veneto e in Italia dove andare al mare - La primavera è ancora incerta, tra sole tiepido e giornate instabili, ma le temperature saliranno presto.

Le spiagge più belle della Toscana, dove il mare incontra la meraviglia; Cinque spiagge e calette nascoste in Toscana dove godersi il mare lontano dal caos: dove si trovano e come arrivarci; Le 10 spiagge più belle della Liguria.

Posti da visitare in Toscana in estate, tra borghi sul mare e spiagge segrete - Mare, ma non solo: tra spiagge da sogno e borghi, ecco i posti da visitare in Toscana in estate per scoprire l’anima autentica della regione ... Si legge su siviaggia.it

Le spiagge segrete della Toscana: 5 paradisi lontani dalla folla - MSN - L’estate in Toscana fa rima con mare, ma non tutti amano lidi affollati e file chilometriche per un ombrellone. Secondo msn.com