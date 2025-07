Meloni sui dazi punta sul modello Starmer Mentre la Lega attacca l' Ue

I dazi al 30 per cento imposti dall'Amministrazione Trump all'import di prodotti europei hanno colto di sorpresa gran parte dei governi europei, compreso quello italiano che sperava in una tassazione piĂą bassa che producesse meno danni alle esportazioni italiane. Per questo, nelle ultime ore, è ripresa a circolare a Palazzo Chigi l'ipotesi di un "modello Starmer", sull'esempio della negoziazione che qualche mese fa al premier britannico ha permesso di far scendere i dazi al 10 per cento su gran parte delle merci, con conseguenti contrattazioni specifiche posticipate avanti nel futuro. Sarebbe questo l'obiettivo fissato anche dalla premier Giorgia Meloni, conscia del fatto che dazi al 30 per cento sarebbero deleteri per l'industria italiana, soprattutto quella agroalimentare, che ha nel mercato americano uno dei suoi sbocchi principale a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni sui dazi punta sul "modello Starmer". Mentre la Lega attacca l'Ue

