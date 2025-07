Dazi Usa Presidenza Ue | ‘intesa equa o pronti a reagire’

Dazi, guerre e fronte interno: i primi 100 giorni della presidenza Trump - Da quando è tornato alla Casa Bianca, il tycoon ha dato il via a una politica estera aggressiva, scatenando una guerra commerciale e puntando sulla risoluzione del conflitto in Ucraina

Paul Krugman al Festival dell'economia: Impatti della presidenza Trump su dazi e commercio globale - Quattro mesi della presidenza Trump hanno già cambiato il mondo per come lo conoscevamo. Come siamo arrivati fin qui? Quali conseguenze hanno avuto e avranno i dazi? Come evolveranno i rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa? Che ne sarà del confronto con la Cina? Sono alcune delle domande alle quali risponderà Paul Krugman, professore emerito di Economics and International Affairs alla Princeton University e Premio Nobel per l'economia 2008, in collegamento alle 17 con l'Auditorium del grattacielo di Intesa Sanpaolo.

Dazi, presidenza Ue: «Intesa equa con gli Stati Uniti o saremo pronti a reagire» - Il ministro degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue, ha dichiarato all’arrivo al vertice sul commercio che «abbiamo ancora tempo fino al 1 ° agosto per finalizzare» un accordo con gli Usa per i dazi e che «i negoziati sono in corso».

