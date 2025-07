Borsa | l' Europa in calo con i dazi vola il Bitcoin

Le Borse europee sono in moderato calo, dopo la lettera di Donald Trump che annuncia dazi del 30% a partire da agosto. Sui mercati pesa l'incertezza della trattativa tra Ue e Usa ed i futuri rapporti commerciali. Le mosse di Trump spingono le criptovalute con il Bitcoin che sale del 3% oltre i 122mila dollari. Sul fronte valutario il dollaro si rafforza sulle principale valute, con l' euro che scende a 1,1687. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,4%. In flessione Francoforte (-0,7%), Parigi (-0,5%), Madrid (-0,6%). In moderato rialzo Londra (+0,2%), con il Regno Unito che ha giĂ sottoscritto un accordo con gli Usa sul commercio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa in calo con i dazi, vola il Bitcoin

In questa notizia si parla di: calo - dazi - bitcoin - borsa

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa dei.

Pil Usa in calo dello 0,3 per cento, Trump: «I dazi non c’entrano, colpa di Biden» - Nei primo trimestre del 2025, il Pil degli Stati Uniti si è contratto dello 0,3 per cento, a fronte di un +0,4 per cento atteso, andando per la prima volta in territorio negativo dal 2022.

Borsa: l'Europa chiude in calo e guarda a Fed e colloqui su dazi - Le Borse europee chiudono in calo, in controtendenza rispetto a Wall Street. I mercati restano alla finestra in attesa delle decisioni della Fed e delle indicazioni che arriveranno dal presidente Jerome Powell.

Borsa: Asia incerta coi dazi, arretra l'euro, bitcoin record. In calo i future su Usa ed Europa, male il dollaro canadese #ANSA Vai su X

Dollaro ancora in calo, Bitcoin verso quota 112 mila Vai su Facebook

Borse oggi in diretta | Europa attesa in netto calo, record del bitcoin con i nuovi dazi di Trump; Borsa: l'Europa in calo con i dazi, vola il Bitcoin; Borsa: verso avvio in calo per Europa dopo annuncio dazi Trump, bitcoin record.

Borsa: l'Europa in calo con i dazi, vola il Bitcoin - Le Borse europee sono in moderato calo, dopo la lettera di Donald Trump che annuncia dazi del 30% a partire da agosto. Riporta ansa.it

Borsa: avvio debole dopo annuncio dazi Usa alla Ue, a Milano (-0,8%) focus banche - Bitcoin da record (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scrive ilsole24ore.com