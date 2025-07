Bomba d’acqua sul litorale voli dirottati e strade allagate

Fiumicino, 14 luglio 2025 – Un violento nubifragio si è abbattuto sulla Capitale nel tardo pomeriggio di ieri, e non ha risparmiato il litorale, causando disagi anche a Fiumicino dov e 16 voli sono stati dirottati dall’aeroporto Leonardo da Vinci, dove erano diretti, su altri scali, a seguito delle condizioni di maltempo. La scelta, fanno sapere fonti di Adr, è stata del comandante o della torre di controllo. Nel corso della giornata – riporta l’Ansa – per decisione di Enav, ci sono state inoltre limitazioni di traffico per cui si sono registrati ritardi, piĂą o meno consistenti, che si sono accumulati nel corso delle ore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it