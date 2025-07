Sequestrati 35 chili di alimenti privi di tracciabilità in un supermarket etnico | multa da 16.500 euro

Nelle giornate del 9 e 10 luglio scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno intensificato i controlli straordinari del territorio, nell’ambito di un ampio servizio finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto delle situazioni di degrado urbano, con particolare attenzione sia al centro cittadino che alle aree periferiche. Nella prima giornata, l’azione dei militari si è concentrata nella zona della stazione ferroviaria e dell’autostazione di Bergamo, aree sensibili spesso teatro di episodi di microcriminalità . In campo i Carabinieri delle Stazioni di Bergamo Bassa, Bergamo Principale e del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno sottoposto a controllo 18 persone, 9 delle quali già note alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sequestrati 35 chili di alimenti privi di tracciabilità in un supermarket etnico: multa da 16.500 euro

