Berlino sotto shock | medico palliativista accusato di aver ucciso 15 pazienti

L'inquietante caso di Johannes M., sospettato serial killer della sanitĂ tedesca. Un medico specializzato in cure palliative domiciliari è al centro di un'inchiesta sconvolgente in Germania. Si tratta di Johannes M., 40 anni, sposato e padre di un figlio, che è attualmente sotto processo a Berlino con l'accusa di aver ucciso 15 pazienti, anche se gli investigatori temono che il numero reale delle vittime possa superare quota 100. L'uomo accusato di 15 omicidi, tra cui la suocera. Il caso ha attirato un'enorme attenzione mediatica in Germania. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, tra le vittime figura anche la madre della moglie, una donna malata di cancro, deceduta in Polonia durante una visita della coppia nel gennaio 2024.

