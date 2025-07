Argentina sradicato un albero di 300 anni per far spazio a autostrada

Milano, 14 lug. (askanews) - Dopo due mesi di proteste, ricorsi legali e manifestazioni, gli operai hanno sradicato un albero di quasi 300 anni che si ergeva sul percorso di un'espansione autostradale nel nord dell'Argentina. Il trasferimento del quebracho bianco (Aspidosperma quebracho blanco) è avvenuta sotto l'occhio vigile dei manifestanti e della polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Argentina, sradicato un albero di 300 anni per far spazio a autostrada

