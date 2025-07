' ' Notti dell’Archeologia' ' a Gonfienti concerto al tramonto e visita guidata al Mulino

Prato, 14 luglio 2025 - Le Notti dell’Archeologia  fanno tappa a Gonfienti, con una speciale serata-evento tra musica, cultura e archeologia: giovedì 17 luglio, a partire dalle 20.30, il Mulino di Gonfienti ospiterĂ un concerto al tramonto a cura della Scuola di Musica “Giuseppe Verdi” di Prato, seguito da una visita guidata al complesso del Mulino, sede delle attivitĂ di restauro e diagnostica della Soprintendenza, con un’area espositiva ricca di reperti provenienti dal territorio. La performance musicale, a cura del musicista Davide Iadicicco, si configura come una lezione-concerto alla scoperta della fisarmonica: un viaggio affascinante attraverso i secoli che segue l’evoluzione di uno strumento dalla straordinaria versatilitĂ , con un percorso musicale che ne esplora le molteplici sfaccettature in un dialogo tra epoche, stili e culture differenti; il programma vede in scaletta brani di autori molto diversi tra loro come Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, Luciano Fancelli, Krzysztof Olczak, lo stesso Iadicicco e altri ancora. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ''Notti dell’Archeologia'' a Gonfienti, concerto al tramonto e visita guidata al Mulino

