Il lettore di questa rubrica permetterà il ricordo personale. L’Italia ha vinto finalmente Wimbledon grazie a Jannik Sinner, ma due fuoriclasse li aveva già avuti per anni, e immaginate cosa voleva dire per un ragazzo cresciuto a pane e tennis averli come compagni di banco in sala stampa. Ovviamente non erano anche compagni di merende, anche se in realtà – soprattutto con Gianni Clerici – andare a cena insieme non era cosa rara. Nella zona dei giornalisti quella italiana è sempre stata la più frequentata: siamo fatti così, riusciamo ad essere i più simpatici, e così alla fine passano tutti di là . 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Rino e Gianni, la vittoria di Jannik è anche per voi