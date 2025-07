Inquinamento Tammaro Barone | Intervenire per tutelare ambiente e attività danneggiate

Tempo di lettura: 2 minuti “La situazione del torrente Sassinora, affluente del fiume Tammaro, desta crescente preoccupazione a causa di episodi ricorrenti di inquinamento che stanno compromettendo in modo grave l’equilibrio ambientale dell’area e mettendo a rischio la salute dei cittadini e la tutela del territorio”. A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier Campania. “Negli ultimi giorni sono emersi nuovi elementi che indicano verosimilmente la presenza di sversamenti non regolari e alterazioni delle acque, con evidenti danni agli ecosistemi naturali e conseguenze negative per le comunitĂ locali, l’agricoltura e le attivitĂ economiche della zona”, prosegue Barone che aggiunge: “Le acque del Sassinora, probabilmente per un danneggiamento al depuratore comunale, e del Tammaro sono diventate nere, evidentemente contaminate da sostanze non conosciute; per di piĂą il gravissimo episodio ha praticamente distrutto l’allevamento di trote a valle causando danni ingenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it