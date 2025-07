14 luglio Mattarella a Macron | Rapporto unico Francia-Italia alleati vitali l’uno per l’altro

(Adnkronos) – "In occasione della festa nazionale sono lieto di far giungere a lei e a tutti i suoi concittadini fervidi rallegramenti del popolo italiano, ai quali unisco le mie personali felicitazioni". Questo il testo del messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in occasione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Papa Francesco funerali, da Trump a Mattarella e Macron: i leader in raccoglimento davanti alla bara di Bergoglio - L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato uno dei primi leader mondiali arrivato in piazza San Pietro (insieme alla moglie Jill Biden) per i funerali di.

Papa Francesco funerali, da Trump a Mattarella e Macron: i leader in raccoglimento davanti alla bara di Bergoglio - L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato uno dei primi leader mondiali arrivato in piazza San Pietro (insieme alla moglie Jill Biden) per i funerali di.

Mattarella regista dell’intesa, prove di disgelo tra Meloni e Macron: appuntamento a Roma, ma il copione lo scrive il Colle - “Serve un asse forte con Parigi”: così il Quirinale ha spinto per il faccia a faccia. L’idea nata al funerale del Papa, martedì l’incontro a Roma.

