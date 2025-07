Garlasco lo schizzo di sangue sul telefono | Chiara cercava di chiedere aiuto

Nella lunga vicenda giudiziaria che riguarda l’omicidio di Chiara Poggi, una nuova lettura della scena del crimine sembra mettere in discussione alcuni punti fermi delle sentenze definitive. Secondo la procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, e i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, l’aggressione subita dalla giovane non corrisponderebbe piĂą alla narrazione processuale che indicava Alberto Stasi — il fidanzato condannato in via definitiva — come unico colpevole e la ragazza come colta di sorpresa da una persona di cui si fidava. Leggi anche: Garlasco, nuove immagini segrete riaprono il caso Poggi Chiara si sarebbe difesa: il Dna racconta un’altra storia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

