14 luglio | Francia in festa per il ricordo della Presa della Bastiglia

Oggi, 14 luglio, la Francia celebra il suo giorno nazionale: la FĂŞte de la Bastille, che ricorda la storica presa della Bastiglia del 1789, momento simbolo dell’inizio della Rivoluzione francese. La caduta della prigione parigina, allora simbolo del potere assoluto della monarchia, rappresentò l’inizio di una nuova era: quella dei diritti civili, della sovranitĂ popolare e della democrazia moderna. Un evento che cambiò per sempre non solo la Francia, ma anche il destino dell’Europa. In tutto il paese, oggi si svolgono parate militari, fuochi d’artificio, concerti e cerimonie istituzionali. A Parigi, come da tradizione, gli occhi sono puntati sugli Champs-ÉlysĂ©es, dove sfilano le forze armate davanti al Presidente della Repubblica e a migliaia di cittadini e turisti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

