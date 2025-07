Mattarella attuare il Trattato del Quirinale è una priorità

"Il Trattato del Quirinale rimane strumento privilegiato di cooperazione bilaterale, la cui attuazione riveste, per Parigi come per Roma, carattere prioritario. Una collaborazione strutturata tra partner fidati √® indispensabile per affrontare l'attuale contesto internazionale, segnato da sfide complesse e tensioni crescenti". Cos√¨ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. "Come Lei ha scritto, Signor Presidente, nel caloroso messaggio trasmessomi lo scorso 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica, Francia e Italia condividono un "rapporto unico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

