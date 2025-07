Venezia Classici 2025 | Anteprima mondiale di Roma ore 11 di Giuseppe De Santis

Anteprima mondiale del restauro di “Roma ore 11” di Giuseppe De Santis a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale in collaborazione con Titanus S.p.A. Venezia Classici – 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica A trent’anni dalla consegna del Leone d’Oro alla Carriera al maestro Giuseppe De Santis, il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale in collaborazione con Titanus S.p.A. presenterà in anteprima mondiale il restauro di “ Roma ore 11”, nella sezione di Venezia Classici dell’ 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

