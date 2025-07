Osimhen oggi il giorno del sì al Galatasaray| Spunta un indizio che non lascia dubbi

Potrebbe essere oggi il giorno della fumata bianca, quello che metterĂ fine alla lunga e complessa trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per il ritorno di Victor Osimhen in Turchia. Dopo settimane di contatti, le parti si sono riavvicinate e sono pronte a definire un'operazione da 75 milioni di euro. L'ultimo ostacolo restano le garanzie bancarie chieste da De Laurentiis, ma un nuovo indizio, pesantissimo, suggerisce che la chiusura è ormai solo questione di ore: il nigeriano non si presenterĂ al raduno di Castel Volturno. Svelata l'offerta finale: 75 milioni in tre rate. La base dell'accordo è chiara. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Osimhen, oggi il giorno del sì al Galatasaray| Spunta un indizio che non lascia dubbi

