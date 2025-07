Wimbledon il pubblico sorprende Kate con un commento speciale

Il 13 luglio 2025 resterĂ una data storica per il tennis italiano: Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo a Wimbledon, superando in finale Carlos Alcaraz dopo un match combattuto e spettacolare. Sul mitico Campo Centrale, l’altoatesino ha suggellato la sua impresa davanti a un pubblico internazionale ed emozionato, tra cui spiccavano i membri della famiglia reale britannica. Ma non è stata solo la vittoria di Sinner a rendere unica la giornata. L’atmosfera si è fatta ancora piĂą speciale durante la cerimonia di premiazione, uno dei momenti piĂą attesi del torneo. La principessa del Galles Kate Middleton, patrona dell’AELTC, è scesa sul campo per consegnare il trofeo al campione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Wimbledon, il pubblico sorprende Kate con un commento “speciale”

