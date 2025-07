Pallanuoto il Plebiscito U14 tra le big d’Italia | che festival a Ravenna!

Se c’è una squadra che non ha mai mollato la presa, nemmeno sotto pressione, è proprio l’Under 14 del Plebiscito Padova. I ragazzi biancorossi tornano da Ravenna con il petto gonfio d’orgoglio, dopo aver conquistato il 5° posto nella seconda edizione del Waterpolo SPRD Festival, disputato nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

PREMIAZIONI – WATERPOLO WORLD FESTIVAL 2025 A conclusione di giornate intense e bellissime, ecco i campioni della seconda edizione del WPWF25 UNDER 12 – Girone “PLUS” Dea Treviglio RN Bologna Vincitrice: Roma Nuoto Vai su Facebook

Pallanuoto, Faenza giocherà a Ravenna - Il Resto del Carlino - La squadra di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza è stata ammessa alla serie C ed ora i dirigenti sono al lavoro per organizzare la stagione, dal direttore sportivo Roberto Carboni ... Come scrive ilrestodelcarlino.it