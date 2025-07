Louis Vuitton salpa verso il futuro con The Louis a Shanghai

Nel vibrante cuore commerciale di Shanghai, dove i grattacieli si specchiano nel fiume Huangpu e la storia si fonde con l’innovazione, Louis Vuitton ha appena fatto sbarcare un’esperienza che ridefinisce completamente il concetto di flagship store. “The Louis” non è semplicemente un negozio, ma una monumentale installazione a forma di nave da crociera modernista che si erge maestosa tra le arterie dello shopping di Nanjing West Road, trasformando il retail di lusso in un viaggio emozionale senza precedenti. Una nave che naviga tra sogno e realtĂ architettonica. L’imponente struttura a grandezza naturale, ormeggiata presso il Taikoo Hui, cattura immediatamente lo sguardo di chiunque attraversi le strade affollate di Shanghai. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Louis Vuitton salpa verso il futuro con “The Louis” a Shanghai

In questa notizia si parla di: louis - vuitton - shanghai - salpa

Siamo stati con Future, Jeremy Allen White e gli altri nella suite di Louis Vuitton del Met Gala - A poche ore dal Met Gala 2025, la suite di Louis Vuitton al Mark Hotel è in uno stato che può essere descritto solo come un caos controllato.

Met Gala 2025, il dandismo nero secondo Louis Vuitton. Lo scatto di gruppo in esclusiva - Da Sabrina Carpenter a Jeremy Allen White, da Callum Turner a Doechii e non solo. Tante le star che con i loro look hanno incarnato la visione estetica di Pharrell Williams e della maison, main sponsor della mostra del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York

Coppa America: a Napoli si parte con la “Louis Vuitton Cup” nel 2026 - La Coppa America del 2027 avrà il suo prologo sempre a Napoli, nella primavera del 2026, con la Louis Vuitton Cup: le gare preparatorie si terranno davanti al lungomare, dando modo così agli equipaggi di sperimentare il campo di regata in vista delle finali dell’anno successivo.

Louis Vuitton salpa a Shanghai con “The Louis”: boutique, mostra e un caffé che racconta la città come un viaggio.

Louis Vuitton salpa a Shanghai con “The Louis”: boutique, mostra e un caffé che racconta la città come un viaggio - In una città che cambia ritmo ogni giorno come Shanghai, Louis Vuitton sceglie di rallentare e celebrare il viaggio. Come scrive domanipress.it

Louis Vuitton svela 'The Louis' a Shanghai - La struttura dalle forme di una barca, ?situata lungo Wujiang Road, nel quartiere centrale degli affari della metropoli cinese, ospita un negozio al dettaglio, un caffè e una mostra distribuiti su div ... Segnala it.fashionnetwork.com