Il Bitcoin ha superato per la prima volta i 120 mila dollari

Secondo i dati dell'exchange di criptovalute Binance, il Bitcoin nella notte del 14 luglio ha superato per la prima volta la soglia dei 120 mila dollari con un nuovo record oltre i 122.500 dollari. Balzo in avanti per tutte le criptovalute e non solo per il Bitcoin – salito del 3,63 per cento nelle ultime 24 ore – dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump di tariffe al 30 per cento per i beni prodotti in Messico e Unione europea, con effetto dal primo agosto. Bene anche Ethereum: +2,39 per cento e soglia dei 3 mila euro di nuovo superata. Xrp accelera con un rialzo del 4,15 per cento, Solana mette a segno un +2,83 per cento, Dogecoin guadagna il 3,26 per cento.

