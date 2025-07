Lamborghini Miura S | Best of Show a San Pellegrino Terme

È la Lamborghini Miura S del 1970 a vincere il Best of Show del Concorso di Eleganza Città di San Pellegrino Terme organizzato dal Club Orobico e parte dell'Asi Circuito Tricolore. Una delle 338 Miura S prodotte dal 1969 al 1971 con il motore V12 4 litri da 370 Cv e le inconfondibili linee di Marcello Gandini che la resero a tutti gli effetti la prima vera supercar dell'era moderna. La vettura, appartenuta per anni alla collezione Invernizzi, è alla sua prima uscita dopo il restauro della parte meccanica da parte di Giallo Corsa. Giovanni Zanchi ci mostra il cuore di questo esemplare - uno dei pochi a montare anche l'aria condizionata - e racconta ai microfoni di Gazzetta Motori i principali interventi su meccanica, ciclistica e raffreddamento, con un nuovo impianto di estinzione contro i rischi di incendio in cui incorreva proprio questo modello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lamborghini Miura S: Best of Show a San Pellegrino Terme

Auto e moto d’epoca sfilano in Val Brembana: che show il concorso eleganza “Città di San Pellegrino Terme” - L'atteso "Fuoriconcorso" ha visto trionfare una Moto Guzzi GT 17 “Coloniale” del 1936 col proprietario in divisa del Regio Esercito dell’epoca e una Ferrari 308 GTS del 1985 nell’insolita tinta bianca ... Secondo bergamonews.it

