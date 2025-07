Dazi Usa l’Europa tratta con Trump Von der Leyen | Contromisure sospese Meloni | L’Italia farà la sua parte

La Commissione europea ha sospeso le ritorsioni contro i dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai beni importati negli Usa dall’Ue, preferendo sfruttare le tre settimane di tempo prima dell’entrata in vigore delle nuove tariffe doganali per trovare una “soluzione negoziata” con la Casa bianca. “Siamo sempre stati molto chiari nel dire che preferiamo una soluzione negoziata. Questo rimane vero e utilizzeremo il tempo che abbiamo fino al 1° agosto”, ha fatto sapere ieri la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, annunciando che per il momento Bruxelles ha sospeso le ritorsioni previste contro i dazi del 25 per cento imposti a febbraio da Trump sull’acciaio e l’alluminio prodotti nell’Unione ed esportati negli Usa. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dazi Usa, l’Europa tratta con Trump. Von der Leyen: “Contromisure sospese”. Meloni: “L’Italia farà la sua parte”

In questa notizia si parla di: dazi - trump - leyen - europa

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Trump dà l'ennesima sberla all'Europa, Meloni e Von Der Leyen: dazi al 30% e la reazione dei servi P.S. “Democrazia Deviata - Perché non ha più senso... Vai su Facebook

Dazi, Trump all'Ue: tariffe al 30% Atteggiamento prepotente da bullo! Dannoso per Europa e Usa. I dazi rappresentano il fallimento totale della strategia di G. Meloni e Ursula V. D. Leyen Il Mezzogiorno pagherà le conseguenze peggiori di questa totale manca Vai su X

Dazi all’Europa, le news. Von der Leyen: “Contromisure sospese”. Meloni: “Italia farà la sua parte”; Trump all'Ue: Dazi al 30%. Von der Leyen: Doppio binario, trattative e contromisure. Negoziamo - Salvini: dazi sbagliati ma burocrazia Ue altrettanto sciagurata; Dazi Trump, cos’è e come funziona il meccanismo anti-coercizione dell’Ue.

Dazi Usa, l’Europa tratta con Trump. Von der Leyen: “Contromisure sospese”. Meloni: “L’Italia farà la sua parte” - La Commissione europea ha sospeso le ritorsioni per raggiungere una “soluzione negoziata” con la Casa bianca. Scrive tpi.it

Dazi, von der Leyen per ora sospende le contromisure ma avverte: “Siamo pronti a reagire” - L’Europa si trova nuovamente davanti a un bivio nei rapporti con gli Usa dopo la lettera inviata a Bruxelles da Trump con l'indicazione dei nuovi dazi. Come scrive msn.com