Tom Holland e il suo coinvolgimento nel progetto Odissea di Christopher Nolan. In un contesto di grande attesa per il nuovo film diretto da Christopher Nolan, l’attore Tom Holland ha condiviso le sue impressioni sul lavoro svolto. La star di Spider-Man ha descritto l’esperienza come estremamente positiva, evidenziando la natura innovativa e diversa del progetto rispetto ai suoi precedenti lavori. Le parole di Tom Holland sul set di Odissea. Nell’intervista rilasciata a GQ, Holland ha dichiarato: “ È stato fantastico. Il lavoro di una vita, senza dubbio. La migliore esperienza che abbia mai avuto sul set di un film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Odissea: Tom Holland svela il suo progetto innovativo e unico