Ubriaca alla guida travolge i tavoli di una pizzeria e una donna resta ferita | denunciata

Si è messa alla guida dopo aver bevuto e ha preso in pieno i tavoli di un bar pizzeria, ferendo una cliente del locale. Per questo una donna di 30 anni di Teramo è stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri di Atri (Teramo). Come ricostruisce Lapresse. 🔗 Leggi su Chietitoday.it