Lavori all' Arenella tutte le strade della zona collinare interessate dagli interventi

Dal 14 al 25 luglio 2025 saranno eseguiti i lavori di scavo per la posa in opera di un tronco di linea elettrica interrata MTBT, da parte dellasSocietĂ E-Distribuzione S.p.A. in piazza Francesco Muzii, via Ugo Palermo, via Giacinto Gigante e via Ugo Niutta nel quartiere Arenella. Gli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

