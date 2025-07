Ascolti TV | Domenica 13 Luglio 2025 Tv8 da record con il trionfo di Sinner a Wimbledon 4 mln – 29.7%

Nella serata di ieri, domenica 13 luglio 2025, su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 ha interessato 1.856.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale5 la finale del Mondiale per Club – Chelsea-PSG ha conquistato 4.086.000 spettatori con uno share del 26.7%. Su Rai2 Facci Ridere intrattiene 676.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 789.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 il meglio di Report segna 872.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 520.000 spettatori (4.1%). Su La7 Chocolat raggiunge 470. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 13 Luglio 2025. Tv8 da record con il trionfo di Sinner a Wimbledon (4 mln – 29.7%)

In questa notizia si parla di: domenica - luglio - ascolti - record

Gianna Nannini domenica 6 luglio a Villa Manin di Codroipo - Tutto pronto nello splendido contesto di Villa Manin di Codroipo (Ud) per il grande ritorno in Friuli Venezia Giulia di Gianna Nannini, la rocker più amata della musica italiana.

Musei Civici Velletri. In occasione del 70° anniversario dal ritrovamento del sarcofago di Ercole due eventi previsti per Sabato 12 e Domenica 13 Luglio - Cronache Cittadine VELLETRI – In occasione del 70° anniversario dal ritrovamento del sarcofago di Ercole avvenuto il 10 Luglio del 1955, i L'articolo Musei Civici Velletri.

Oroscopo Weekend | Sabato 5 e Domenica 6 Luglio 2025 - Oroscopo weekend 5-6 luglio 2025: Luna in Vergine porta ordine e chiarezza, mentre il Sole in Cancro spinge alle emozioni.

Proseguono gli ottimi ascolti di #PaperissimaSprint, che giovedì 10 luglio ha realizzato il nuovo record stagionale con 2.748.000 telespettatori e una share del 17.49%. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il programm Vai su Facebook

Ascolti tv ieri domenica 6 luglio chi ha vinto tra Imma Tataranni, Report, La Notte nel Cuore e Facci Ridere; Stasera in tv (13 luglio): Amadeus sfida Papi col suo (unico) successo, straordinari estivi per Ranucci e Report; Ascolti Tv ieri 6 luglio, ‘La Notte nel Cuore’ di Canale5: 1,8 mln e 15.9%.

Ascolti TV domenica 13 luglio: chi ha vinto tra Imma Tataranni e la Coppa del mondo per Club - Nella serata di domenica 13 luglio 2025, a contendersi la sfida agli ascolti tv sono state le repliche di Imma Tataranni su Rai1 e la partita Coppa del ... fanpage.it scrive

Ascolti tv domenica 13 luglio: Imma Tataranni 2, Mondiale per club, Freedom - Ascolti tv 13 luglio 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... Lo riporta tpi.it