All’ingresso della stagione delle trimestrali, i mercati guardano con cautela alle sfide geopolitiche emergenti: le tensioni sui dazi commerciali – in particolare quelli promossi dall’amministrazione Trump – stanno appesantendo il sentiment degli investitori e riducendo le stime sugli utili. È un contesto che fa da contraltare al vertice del G20 in Sudafrica, dove le diplomazie economiche vanno a caccia di una possibil e de-escalation dei conflitt i. Sarà quindi un momento cruciale per misurare in modo reale l’impatto delle politiche commerciali. Attese di utili sotto pressione. Gli analisti stimano una crescita degli utili per azione (EPS) dell’S&P500 del 4–5% su base annua per il secondo trimestre, ben al di sotto dei ritmi del primo trimestre (intorno al 12–13%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dazi, alle porte “test” trimestrali