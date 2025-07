I piccoli biancorossi sono già all’opera

Se la prima squadra si rimetterà in moto soltanto a partire dal prossimo venerdi, giornata in cui sono previsti test antropometrici, utili a fornire a Stellone e al suo staff tutti i dati necessari per valutare lo stato di forma di ogni singolo componente della rosa, i piccoli vissini sono già all’ opera da diverse settimane. Il percorso di maturazione atletica e caratteriale dei giovanissimi biancorossi è già infatti iniziato da metà giugno. Fino allo scorso venerdì si è svolto il Vis Pesaro Technical Training Camp direttamente sul manto erboso del Benelli. Questa opportunità , aperta a tutti quei ragazzi e quelle ragazze nate tra il 2010 e il 2016, si è replicata anche in altre località della provincia di Pesaro Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

