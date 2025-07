Traffico di droga ed estorsioni maxi operazione a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – E' in corso l'operazione Arangea bis – Oikos coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che vede impegnati più di 250 investigatori della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'esecuzione di due differenti misure cautelari, emesse dal gip del tribunale di Reggio Calabria, nei confronti, in totale, di 54 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, riciclaggio ed estorsione, con l'aggravante, per alcuni indagati, di aver agito con metodo mafioso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Traffico di droga ed estorsioni, maxi operazione a Reggio Calabria

In questa notizia si parla di: calabria - reggio - traffico - operazione

Scandone Avellino, dietrofront sull'orario del match contro Viola Reggio Calabria - La Scandone Avellino comunica che la gara contro la Viola Reggio Calabria, valida per l’ultimo turno dei play In Gold del campionato di serie B Interregionale che era stata anticipata alle ore 16:30, ritorna, come da calendario, alle ore 18 di domenica 27 aprile, dal momento che la palla a due su.

Reggio Calabria accoglie la Star Legend: il superyacht fa il suo debutto sullo Stretto - È appena arrivata al porto di Reggio Calabria e vi sosterà fino a sera la Star Legend, lussuoso superyacht della compagnia americana Windstar Cruises, protagonista della suggestiva President’s Mystery Cruise.

Reggio Calabria. Un pomeriggio di fede e cultura con Don Francesco Cristofaro: presentato il libro Luce sul mio cammino - Un’intensa giornata di spiritualità e condivisione ha animato la Parrocchia Maria SS. della Neve a Reggio Calabria.

Arrestato a Bogotà , in Colombia, Giuseppe Palermo, detto Peppe, boss della ’ndrangheta sfuggito all'arresto durante la recente operazione "Platì", condotta dalla #Squadramobile e Sisco di Reggio Calabria. L'uomo è ritenuto il referente del traffico di stupefac Vai su Facebook

Poliziotti di Napoli e Reggio Calabria in operazione antidroga arrestano oltre 40 persone per traffico internazionale di stupefacenti in associazione. In Calabria tre gruppi legati all’importazione di droghe, a Napoli anche per ricettazione e reati in materia di arm Vai su X

Traffico di droga ed estorsioni, maxi operazione a Reggio Calabria; Maxi blitz antidroga: 54 arresti a Reggio Calabria; Reggio Calabria: 25 arresti nell'operazione “Medusa”.

Traffico di droga ed estorsioni, maxi operazione a Reggio Calabria - REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – E’ in corso l’operazione Arangea bis – Oikos coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ... Scrive iltempo.it

Maxi blitz della Dda a Reggio Calabria: 54 misure cautelari - Una importava droga dall’Ecuador in Europa e a Gioia Tauro. Come scrive rainews.it