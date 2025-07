Roma monossido in hotel | 7 in ospedale

10.08 Evacuato un hotel nella notte in Via Aurelia, a Roma, per la presenza di monossido di carbonio. Sul posto i Vigili del fuoco. Sette persone sono state ricoverate in ospedale: sei ospiti dell'albergo e un operatore del 118. Sono state interessate 44 camere su 46. Evacuate per precauzione 96 persone. Sotto sequestro la caldaia dell'hotel. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

hotel - roma - monossido - ospedale

Fuga di monossido di carbonio all'hotel Raganelli, 7 persone in ospedale https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/14/news/hotel_raganelli_fuga_monossido_carbonio_7_persone_in_ospedale-424729695/

Evacuato hotel a Roma per fuga di monossido di carbonio: 7 in ospedale - Evacuati i 96 ospiti della struttura, posta sotto sequestro la caldaia dell’albergo che si trova su via Aurelia ... Da quotidiano.net

Hotel Raganelli evacuato per una fuga di gas: 7 persone ricoverate in ospedale - Oltre ai pompieri e al personale del 118, sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Crrc (Centro regionale rischi chimici), che hanno effettuato i primi rilievi. Riporta tg.la7.it