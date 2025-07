Sinner l’abbraccio di una nazione e non solo | la parole commosse dei genitori

Il sole stava già calando su Church Road, ma le luci non si spegnevano sul Centre Court. Tra la folla che abbandonava lentamente il tempio del tennis mondiale, due figure si muovevano a passo lento, quasi stordite da quella che, fino a poche ore prima, era una speranza proibita: un ragazzo italiano aveva conquistato Wimbledon. Mamma Siglinde e papà Hanspeter Sinner cercavano di farsi piccoli, invisibili, ma erano ormai diventati parte della storia. Le parole di mamma Siglinde. Il volto della madre è segnato dall'emozione: le lacrime, che a Parigi erano state di dolore, ora sono d'orgoglio. «Una volta va così, un'altra volta in un altro modo.

L’outfit ‘da viaggio’, le risate con la stampa e l’abbraccio dei bambini: l’arrivo di Sinner a Roma - (Adnkronos) – Felpa larga azzurra, tuta nera, orologio al polso e un sorriso che, nonostante i mesi lontano dal campo, non se n'è mai andato davvero.

Sinner, oggi il ritorno in campo 104 giorni dopo: l'ultimo allenamento, l'abbraccio della marea arancione, poi la partita con Navone - Centroquattro. Sono i giorni trascorsi dall'ultima partita di Jannik Sinner, prima che la sospensione per il caso Clostebol lo costringesse a stare lontano dai campi per più di tre mesi.

Le lacrime di Grigor Dimitrov e le parole di Jannik Sinner, quasi di scuse nei confronti del pubblico e dello stesso tennista bulgaro. Ecco l’immagine finale dell'ottavo di Wimbledon dove il n.1 del mondo approfitta dell’infortunio subito da Dimitrov, che era in van Vai su Facebook

Sinner: “Ho usato la sconfitta al Roland Garros, ecco il motivo per cui sono qui con il trofeo di…; Nazionale maschile e femminile da Mattarella al Quirinale, Sinner grande assente - La cronca e gli interventi della cerimonia al Quirinale; Sinner e Donnarumma, l'incontro al Roland Garros 2025. VIDEO.

Pietrangeli: “Se Sinner facesse il Grand Slam in carriera non sarebbe un miracolo” - Tutte le reazioni alla vittoria del numero 1 del mondo a iniziare da quella della leggenda del tennis italiano ... Secondo msn.com

Sinner, video a Oliviero Toscani: 'Un abbraccio' - Sky Sport - Leggi su Sky Sport l'articolo Sinner, video a Oliviero Toscani: 'Un abbraccio, onorato di far parte delle tue giornate' ... Segnala sport.sky.it