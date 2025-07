Il 14 luglio si celebra la  Giornata mondiale degli squali, un’occasione dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza ecologica di questi animali spesso fraintesi. La data non è legata a un evento storico preciso, ma è stata scelta per dare visibilità a una delle specie più antiche e fondamentali per l’equilibrio degli oceani. In un momento storico in cui sempre più squali rischiano l’estinzione, questa giornata rappresenta un’opportunità per fare chiarezza, sfatare miti e promuovere la loro protezione. Gli squali popolano i mari da oltre  400 milioni di anni, ben prima dei dinosauri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non sono i cattivi dei film: oggi si festeggiano gli squali, dobbiamo amarli e non temerli