Trump fischiato alla premiazione del Mondiale per Club | ma Chelsea fa festa con Palmer

Mondiale per Club, Donald Trump tra i fischi del pubblico per qualche minuto ruba la scena al Chelsea, ma la festa è tutta dei Blues La scena è stata surreale. Al MetLife Stadium nel New Jersey, in un clima rovente e carico di entusiasmo per la vittoria del Chelsea sul Paris Saint-Germain al Mondiale per

Mondiale per Club, sotto gli occhi di Trump il Chelsea batte il Psg per 3-0. Rissa finale con l’aggressione di Luis Enriche e Donnarumma - Ha del clamoroso il punteggio al MetLife Stadium del New Jersey nella finale del Mondiale per Club: il Chlesea allenato dall’italiano Enzo Maresca ha battuto 3-0 contro i campioni d’Europa del Paris Saint Germain, dati per favoriti dai bookmakers.

Chelsea vs PSG, Finale Mondiale per Club 2025: Pronostico e Dove Vederla in TV. - La finale del nuovo Mondiale per Club FIFA 2025 è arrivata: questa sera, domenica 13 luglio, alle ore 21:00 italiane, Chelsea e Paris Saint-Germain si sfideranno al MetLife Stadium di New York per il titolo di campioni del mondo.

Il Chelsea Vince il Mondiale Per Club 2025 con un Trionfo Netto sul PSG per 3-0. - Il Chelsea ha conquistato il Mondiale per Club 2025 con una vittoria storica per 3-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale disputata a Yokohama.

