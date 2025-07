Immissioni in ruolo docenti oltre 54mila assunzioni 48.504 posti di cui 13.860 sul sostegno e 6.022 per religione cattolica

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato la firma del Decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 20252026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: docenti - assunzioni - immissioni - ruolo

Concorso docenti PNRR1 e PNRR2: almeno 20.000 assunzioni previste entro il 31 dicembre 2025. Dove, come e quando - La procedura di reclutamento PNRR per la scuola ha previsto finora due concorsi, inseriti nella cosiddetta "fase transitoria", permettendo l'accesso anche a candidati ancora non in possesso di abilitazione.

Assunzioni docenti, Governo: 20.000 individuati da graduatorie concorso PNRR1 obiettivo raggiunto. Prossima tappa: 20.000 entro dicembre 2025 - La sesta Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha individuato lo stato dell'arte per il reclutamento docenti secondo il nuovo modello previsto dal DL 79/2022.

Immissioni in ruolo docenti: le assunzioni previste entro fine 2025 grazie al PNRR - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) continua a rappresentare uno strumento chiave per il potenziamento del sistema scolastico italiano.

Immissioni in ruolo Docenti 2025/2026, ASSUNZIONI: ecco COME AVVERRANNO E COME SARANNO SUDDIVISI I POSTI DISPONIBILI. E le Nomine da GPS 1 fascia sostegno?Tutte le indicazioni indispensabili in merito Vai su Facebook

Immissioni in ruolo docenti 2025/25, FASE 1 aperta in Lombardia: domanda da GaE e concorsi dal 9 al 10 luglio su Istanze online. GUIDA Vai su X

Immissioni in ruolo docenti 2025-2026 al via: ecco i posti disponibili, ordine graduatorie, Fase 1 e Fase 2 [LO SPECIALE]; Immissioni in ruolo docenti a.s. 2025/26: criteri, modalità e cronoprogramma; Istruzioni operative Immissioni in ruolo 2025/2026 docenti scuola.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26 Lazio, ecco i posti disponibili - In attesa del decreto Ministeriale di autorizzazione alle assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2025/26, l'USR Lazio pubblica il prospetto dei posti disponibili. Scrive orizzontescuola.it

Supplenze GPS e immissioni in ruolo docenti 2026: a cosa può essere utile consultare le tabelle di viciniorietà - Le tabelle di viciniorietà sono pubblicate dagli USP e indicano la distanza tra i comuni della provincia. Segnala orizzontescuola.it