Bologna, 14 luglio 2025 – Al Sachsenring la conferma della superioritĂ di Marc Marquez, con un dominio assoluto e una tripletta pole position, sprint e gara che ha messo in cassaforte il titolo mondiale 2025. Dietro, è successo di tutto, con Di Giannantonio e Bezzecchi che hanno cestinato un podio sicuro, caduta per entrambi, cosĂŹ a beneficiarne sono stati Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Ecco, il terzo posto dell’ex campione del mondo può essere visto come un buon risultato dopo il disastro della sprint, ma alla fine Pecco resta sempre terza forza del mondiale e non riesce mai ad arrivare davanti nemmeno ad Alex Marquez, nonostante lo spagnolo patisse dell’infortunio alla mano sinistra dopo la caduta di Assen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Š Sport.quotidiano.net - MotoGp, Tardozzi: “Bagnaia non ha perso fiducia in noi. E’ nostro dovere riportarlo davanti”

MotoGp, Tardozzi: “Bagnaia non ha perso fiducia in noi. E’ nostro dovere riportarlo davanti” - Il team manager di Ducati convinto delle qualità di Bagnaia e della fiducia del pilota verso il team, ma i risultati stentano ad arrivare. Riporta msn.com

