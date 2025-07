Ranking ATP | Jannik Sinner incrementa su Alcaraz tre italiani tra i primi 20!

Wimbledon 2025 va ufficialmente in archivio provocando poche variazioni all’interno della top10 del ranking ATP in data 14 luglio, mentre l’Italia festeggia il trionfo ai Championships del numero uno al mondo Jannik Sinner. L’altoatesino consolida la sua leadership in classifica, abbattendo per la prima volta in carriera la barriera dei 12.000 punti e allungando a +3470 sullo spagnolo Carlos Alcaraz. Stabile in terza posizione il tedesco Alexander Zverev, nonostante la prematura eliminazione sull’erba londinese, mentre lo statunitense Taylor Fritz (semifinalista a Wimbledon) effettua il controsorpasso sul britannico Jack Draper riprendendosi la quarta piazza della graduatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ranking ATP: Jannik Sinner incrementa su Alcaraz, tre italiani tra i primi 20!

Jannik Sinner, da Roma inizia il tempo della messe: occasione per tornare a muovere il ranking. Poi Amburgo e Parigi - Jannik Sinner tornerà finalmente in campo in occasione degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: a Roma l’azzurro potrà tornare a guadagnare punti utili per il ranking ATP, anche in virtù del fatto che lo scorso anno saltò il torneo capitolino, potendo togliere il relativo zero dal conteggio della classifica mondiale.

Jannik Sinner torna a risalire nel ranking ATP Race. Riparte la caccia ad Alcaraz - Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia dopo l’eccellente prestazione offerta contro l’insidioso argentino Francisco Cerundolo e prolunga così la propria striscia di successi consecutivi, che soltanto nel 2025 ammonta a quota dieci affermazioni di fila.

Ranking ATP (21 aprile 2025): Jannik Sinner sempre in vetta, Alcaraz scavalcato da Zverev. Musetti vicino alla top-10 - Jannik Sinner troneggia ancora una volta in vetta al ranking ATP aggiornato al 21 aprile 2025. L’altoatesino, ancora fermo per la squalifica legata al “Caso Clostebol”, perde 200 punti e scende a quota 9.

