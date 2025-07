Napoli ecco le visite mediche per due nuovi azzurri | c’è la data

Gli azzurri si preparano ad accogliere i due nuovi acquisti azzurri: c’è la data delle visite mediche e della firma del contratto. Il Napoli, dopo aver definito le intese economiche per l’arrivo di Lang – esterno offensivo dal PSV Eindhoven – e Beukema – difensore centrale proveniente dal Bologna – sta ora concentrando gli sforzi sull’aspetto operativo: partendo dalle visite mediche. Queste rappresentano l’ultimo passo prima delle firme sui contratti e dell’annuncio definitivo: a metterle in calendario sarebbe la metà di luglio, in linea con la tabella di marcia del club azzurro. Napoli, tutto pronto per il Beukema e Lang Day. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, ecco le visite mediche per due nuovi azzurri: c’è la data

In questa notizia si parla di: visite - mediche - azzurri - napoli

Huijsen Real Madrid: è fatta! Pronte visite mediche e firma per l’ex Juve! Cifre e dettagli dell’affare che coinvolge anche i bianconeri - Huijsen Real Madrid: è fatta! Pronte visite mediche e firma per l’ex Juve! Cifre e dettagli dell’affare che coinvolge anche i bianconeri È ufficialmente arrivato l’Here we go tanto atteso di Fabrizio Romano in merito al trasferimento di Dean Huijsen al Real Madrid.

Huijsen Real Madrid: è fatta! Visite mediche e firma, tutti i dettagli dell’affare per l’ex Juve! Quanto incassano i bianconeri, le cifre - di Redazione JuventusNews24 Huijsen Real Madrid: è fatta! Visite mediche e firma, i dettagli dell’operazione per l’ex Juve! Quanto incassano i bianconeri, le cifre.

Roma, Shomurodov in Turchia per le visite mediche: poi la firma con il Basaksehir - Dopo tre stagioni altalenanti in Italia, Eldor Shomurodov è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera.

Noa Lang e Beukema in dirittura d'arrivo ? Il Napoli spera di chiudere gli ultimi aspetti burocratici nei prossimi giorni Gli azzurri vorrebbero fissare le visite mediche dei due nuovi acquisti entro martedì 14 luglio. A riportarlo è Alfredo Pedullà #NoaLang # Vai su X

Lang e Beukema: il Napoli prepara i nuovi arrivi per Dimaro Dopo De Bruyne e Marianucci, i prossimi colpi azzurri sono ormai in arrivo: Noa Lang, affare definito da tempo Sam Beukema, si limano gli ultimi dettagli Il club sta organizzando le visite me Vai su Facebook

CDS - Lang e Beukema verso il Napoli, il club azzurro pianifica le visite mediche; Napoli-Beukema: arriva la data delle visite mediche. Gli azzurri spingono sull’acceleratore; De Bruyne al Napoli, è ufficiale. Il messaggio ai tifosi: Non vedo l'ora.

Napoli, accelerata degli azzurri: il rischio è forte - L’inizio ufficiale della stagione 2025/2026, fissato per giovedì 17 luglio a Dimaro, è ormai a u ... Secondo informazione.it

Lang e Beukema, doppio colpo olandese. Quando ci saranno le visite mediche - Il Napoli ha messo a segno un ottimo doppio colpo, Antonio Conte può essere soddisfatto dell'operazione portato a termine dagli azzurri. Da msn.com