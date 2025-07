Wimbledon Kate Middleton premia Jannik Sinner e tutti notato un dettaglio sul suo aspetto fisico

Kate Middleton torna sotto i riflettori al Wimbledon con un ruolo da protagonista nella finale maschile di uno dei tornei di tennis più seguiti al mondo. Domenica 13 luglio 2025, la Principessa del Galles è apparsa all' All England Lawn Tennis Club per consegnare il trofeo a Jannik Sinner, scrivendo una nuova pagina nella storia dello sport italiano. Il giorno precedente aveva già presenziato alla finale femminile, confermando la sua presenza costante e significativa nelle occasioni ufficiali più prestigiose. Un abito elegante e un momento storico per lo sport italiano. Per questa importante occasione, Kate Middleton ha scelto un raffinato abito blu royal firmato Roksanda, reso unico da un grande fiocco sulla spalla, e lo ha abbinato a un cappello di paglia

