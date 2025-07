Nathaly Caldonazzo la rivelazione a sorpresa su Temptation Island

Personaggi Tv. Con oltre quattro milioni di spettatori sintonizzati per la seconda puntata, Temptation Island si conferma anche quest’estate il programma piĂš seguito della TV generalista. Ma dietro le storie d’amore messe a dura prova e i falò ricchi di pathos, si nasconde un retroscena poco conosciuto. A raccontarlo è Nathaly Caldonazzo, ex protagonista della versione VIP del format. Leggi anche: L’attore italiano rivela: “CosĂŹ mi sono accorto del tumore”. I sintomi sospetti “Chiusi in hotel, senza contatti col mondo”. È durante un’intervista che Nathaly Caldonazzo rompe il silenzio su quella che definisce una vera e propria “reclusione”. 🔗 Leggi su Tvzap.it Š Tvzap.it - Nathaly Caldonazzo, la rivelazione a sorpresa su “Temptation Island”

Temptation Island continua a far parlare anche dopo dieci anni dalla prima puntata. Ogni estate tiene incollati milioni di spettatori. Nathaly Caldonazzo, che ha partecipato al programma nella versione Vip, ha raccontato cosa succede quando una coppia chied Vai su Facebook

