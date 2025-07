Roma Gasperini non ci crede | ecco che vuole fare un tifoso giallorosso | VIDEO

Grande accoglienza dei tifosi della Roma a Trigoria per Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore dei giallorossi. Il siparietto con uno di loro. Centinaia di tifosi si sono radunati all'esterno di Trigoria, ieri, in occasione del primo giorno di allenamenti della Roma di Gian Piero Gasperini. L'ex tecnico dell'Atalanta è rimasto stupito dall'entusiasmo con cui è stato accolto: un tifoso, in particolare, l'ha lasciato senza parole. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Roma, Gasperini non ci crede: ecco che vuole fare un tifoso giallorosso | VIDEO

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - Era solo da capire chi avrebbe fatto la prima mossa per far saltare il banco, e prontamente la situazione si è scaldata in maniera importante.

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - La Roma perde per due a uno contro l'Atalanta e complica e non poco la sua corsa al quarto posto. La squadra di Ranieri parte forte ma subisce alla prima occasione il gol di Lookman che spezza l'equilibrio.

