Re Carlo e il principe Harry vicini alla tregua? Il summit segreto a Londra

Il principe Harry e re Carlo vicini alla pace? A dare la notizia in esclusiva è stato il Mail on Sunday. Secondo quanto riportato dal giornale britannico, infatti, ci sarebbero importanti segnali di un riavvicinamento tra il monarca del Regno Unito e il suo erede più piccolo. Fotografie alla mano, il quotidiano ha svelato un vertice segreto, avvenuto la scorsa settimana a Londra, che ha avuto come protagonisti tre membri dello staff del monarca e dei Sussex. Harry e re Carlo: la pace è vicina?. Non è ancora chiaro chi, fra le due parti, abbia teso il ramoscello d’ulivo. È un dato di fatto, però, che nei giorni scorsi ci sia stato stato un vertice segreto in una delle sale del club privato Royal Over-Seas League (ROSL) a Londra. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Re Carlo e il principe Harry vicini alla tregua? Il summit segreto a Londra

In questa notizia si parla di: carlo - principe - harry - vicini

Seguendo un'antica tradizione Royal, al posto di re Carlo III ai funerali sarà presente solo William, principe del Galles. Senza Kate - I l saluto a Papa Francesco, fatto di persona con la regina Camilla, in Vaticano, lo scorso 9 aprile, anniversario dei 20 anni delle loro nozze, dovrà bastare a re Carlo III.

“Re Carlo e il principe William non parteciperanno all’insediamento di Papa Leone XIV”: ecco Buckingham Palace chi invierà al loro posto - In occasione dell’ insediamento ufficiale di Papa Leone XIV, in programma per domenica 18 maggio in Piazza San Pietro, non sarà presente né Re Carlo né il Principe William.

“Ha fatto una cosa vergognosa”. Il principe Harry nella bufera, choc contro il papà Re Carlo III - Secondo Hugo Vickers, storico e amico di lunga data della famiglia reale, il principe Harry dovrebbe fare un passo indietro, accettare il verdetto del tribunale e porre fine ai continui sfoghi pubblici.

Apertura di un canale di comunicazione tra il principe Harry e Re Carlo dopo anni di tensioni. L'incontro riservato a Londra Vai su Facebook

Re Carlo e Harry, la tregua è vicina? Il summit segreto; Harry e Re Carlo più vicini che mai alla riconciliazione dopo i colloqui segreti; Re Carlo ha stabilito che William ed Harry saranno seduti vicini al suo funerale.

Re Carlo e il principe Harry vicini alla tregua? Il summit segreto a Londra - I responsabili della comunicazione del re e dei Sussex si sono incontrati di nascosto a Londra. Scrive amica.it

Harry e Re Carlo "più vicini che mai" alla riconciliazione dopo i colloqui "segreti" - Re Carlo e il Principe Harry potrebbero essere in procinto di avvicinarsi ad una riconciliazione reale dopo che i loro principali consiglieri avrebbero tenuto colloqui privati a Londra. Secondo corrieredellosport.it