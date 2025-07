Ancora un incidente sulla strada del diavolo; motociclista si scontra con un auto e finisce in ospedale Lo schianto lungo la strada che porta a Forca d’Acero

Un altro incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la S.P. 666, la temuta "strada del diavolo", nei pressi dei tornanti che conducono al passo di Forca d'Acero, al confine con San Donato Val di Comino. L'incidente ha visto coinvolti una Nissan Juke e una moto Aprilia, con il motociclista, un uomo di 54 anni residente a Torrice, che è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Sora. Il motociclista trasportato in ospedale: ferite non gravi. Il motociclista, purtroppo, ha riportato alcune ferite a seguito dello scontro, ma fortunatamente le sue condizioni non sono critiche e non è in pericolo di vita.

