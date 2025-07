VIDEO Mondiale per club Trump | gaffe clamorosa durante la premiazione del Chelsea

Donald Trump si è reso protagonista di una gaffe che è giĂ diventata virale. Durante la premiazione del Chelsea Campione del Mondo per Club. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Mondiale per club, Trump: gaffe clamorosa durante la premiazione del Chelsea

In questa notizia si parla di: club - trump - gaffe - durante

Mondiale per Club, sotto gli occhi di Trump il Chelsea batte il Psg per 3-0. Rissa finale con l’aggressione di Luis Enriche e Donnarumma - Ha del clamoroso il punteggio al MetLife Stadium del New Jersey nella finale del Mondiale per Club: il Chlesea allenato dall’italiano Enzo Maresca ha battuto 3-0 contro i campioni d’Europa del Paris Saint Germain, dati per favoriti dai bookmakers.

Meloni, la doppia faccia che non piace all’Eliseo. Macron la tiene fuori dai giri che contano perché teme che spifferi tutto a Trump. Il caso Fico, la fuga di Merz e il club segreto dei leader che contano (ma senza di lei) - ESCLUSIVA - Doveva essere la "pontiera", l’italiana capace di parlare con tutti e tenere i fili del potere europeo ben annodati a Roma.

Mondiale per Club, Trump e Melania in tribuna per la finale - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha assistito alla finale del primo Mondiale per Club allargato organizzato dalla Fifa.

Gaffe di Donald Trump durante il suo incontro alla Casa Bianca con il presidente della Liberia Joseph Boakai. Il tycoon si è complimentato con Boakai per il suo "ottimo inglese" ignorando il fatto che l'inglese è la lingua ufficiale dello Stato africano. ? Video d Vai su Facebook

Mondiale per club, Trump: gaffe clamorosa durante la premiazione del Chelsea; Trump imbucato nella premiazione del Chelsea al Mondiale per Club: l'imbarazzo dei calciatori; Calcio serie A e B: risultati, classifiche e marcatori (aggiornamenti e news).

Trump imbucato nella premiazione del Chelsea al Mondiale per Club: l’imbarazzo dei calciatori - Donald Trump è stato protagonista di una gaffe clamorosa durante la parte finale della celebrazione del Chelsea, Campione del Mondo per Club: è rimasto ... Segnala fanpage.it

New Jersey, fischi per Trump allo stadio durante la finale del Mondiale per Club - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato fischiato mentre prendeva posizione per l'inizio della cerimonia della finale del Mondiale FIFA per Club al MetLife Stadium di East di East Rutherf ... Si legge su repubblica.it