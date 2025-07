Quella di ieri era la partita numero 100 in cui Jannik Sinner si cimentava nei tornei dello Slam a livello di tabellone principale. Forse è giusto così, che sia stato un cerchio simile a dargli la vittoria sul Centre Court di Wimbledon, il campo più famoso del mondo, quello nel quale si entra dopo aver passato un lungo corridoio al termine del quale sono incisi due celebri versi della poesia “If” di Rudyard Kipling. “If you can meet with Triumph and Disaster And treat those two impostors just the same”. Cioè: “Se saprai incontrarti con Trionfo e Disastro E tratterai questi due impostori semplicemente allo stesso modo”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner, the Winner. Wimbledon e una domenica indimenticabile, da picco del tennis italiano