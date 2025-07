Terremoto fortissima scossa di magnitudo 6.7 | la zona colpita

La terra ha tremato con forza nel cuore della notte, tra domenica 13 e lunedì 14 luglio, lasciando dietro di sé una scia di preoccupazione e allerta. Un terremoto di magnitudo 6.7 è stato registrato nella zona orientale dell'Indonesia, precisamente al largo delle coste di Tual, nelle Isole Maluku. La scossa, percepita distintamente in diverse aree del paese, ha immediatamente attirato l'attenzione degli istituti geofisici locali e internazionali. Mentre la popolazione veniva svegliata dal movimento tellurico, gli esperti iniziavano a monitorare in tempo reale i dati dell'evento.

