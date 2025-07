Tennis quanti vip per la finale di Wimbledon | chi c’era

Dai reali inglesi ad Anna Wintour. Sono numerosi i volti noti che hanno assistito, ieri, 13 luglio, alla finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A fare gli onori di casa, soprattutto, in prima linea il principe William e la principessa Kate — che da madrina, ha consegnato il trofeo al vincitore — accompagnati da due dei loro tre figli: il primogenito George, erede al trono, e la principessina Charlotte. Ma la tribuna d’onore non ospita solo la famiglia reale. Come da tradizione per un evento di questo calibro, il Royal Box accoglie una lunga lista di ospiti illustri: nobili, aristocratici, star di Hollywood ed ex leggende del tennis. 🔗 Leggi su 361magazine.com

