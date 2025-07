Polizia di Milano arresta il leader di una gang di hacker

La Polizia di Stato ha arrestato il leader di una gang hacker romena specializzata in attacchi ransomware, grazie a un' operazione congiunta con Francia e Romania. L'indagine, condotta dal Centro Cibernetico di Milano e coordinata dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza cibernetica ha portato, in pochi mesi, all'identificazione di numerosi sospetti tutti di nazionalit√† romena. Il gip di Milano ha applicato la custodia cautelare in carcere al principale indagato: un 44enne, ritenuto altamente pericoloso.

