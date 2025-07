Giro d' Italia Women e riprese aeree in Romagna | la scuola di volo ALi Soccorso in supporto alla troupe televisiva Emg

In occasione dell’ottava tappa conclusiva del Giro d’Italia Women da Forlì a Imola, la scuola di volo A.Li Soccorso di Villafranca di Forlì si è distinta ancora una volta per aver messo a disposizione del territorio forlivese le proprie strutture e le competenze del personale, ospitando al campo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Giro d'Italia Women e riprese aeree in Romagna: la scuola di volo A.Li Soccorso in supporto alla troupe televisiva Emg

